Tsjechië kent flitsende start dankzij rake kopbal én wereldgoal van uitblinker Schick

EK-pod­cast | ‘Situatie rond Eriksen gaat dit toernooi nog veel emoties oproepen’

13 juni Denemarken-Finland kende in de 42ste minuut een aangrijpende wending. Ineens viel Christian Eriksen neer op het veld. Het leidde tot verslagenheid in Kopenhagen. Een minutenlange stilte in het stadion op zoek naar goed nieuws. En toen dat er kwam, werd het duel ook uitgespeeld. Over de gevoelens, de wending in het toernooi en de gevolgen praten Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels. Maar de blik gaat ook naar het voetbal. Oranje opent vanavond op het EK tegen Oekraïne en Wijffels is optimistisch. ‘Ik verwacht dat Oranje dit duel gaat winnen.’