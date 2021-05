Support Oranje en maak kans op tickets voor de uitzwaaiwedstrijd

‘Als ik bondscoach was’ met Défano Holwijn: ‘Ik zou Chantal Janzen als assistent meenemen’

14 mei In de derde aflevering van ‘Als ik bondscoach was’ is Défano Holwijn te gast. De rapper is vooral bekend van zijn programma ‘FC Avondklok’, waar voetballers als Memphis Depay, Steven Bergwijn en Quincy Promes regelmatig aanschuiven. Vandaag vertelt Défano aan Diana Kuip hoe Oranje eruit zou zien als hij bondscoach was van het Nederlands elftal.