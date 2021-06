Rampseizoen compleet: Geen EK voor Van de Beek door blessure

Hierdoor is de 19-voudig international, die in maart tijdens Gibraltar – Nederland (0-7) voor het laatst speelminuten in Oranje maakte, niet op tijd inzetbaar bij het EK. Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op voor Van de Beek. De EK-selectie van het Nederlands elftal bestaat daarom uit 25 spelers.



Van de Beek (24) speelde negentien interlands voor Oranje. Zijn laatste optreden was in maart in de met 7-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. De blessure voor Van de Beek is dit seizoen een nieuwe domper voor de middenvelder uit Nijkerkerveen. Sinds zijn overgang naar Manchester United, een jaar geleden, kwam hij onder manager Ole Gunnar Solskjaer nauwelijks aan spelen toe op Old Trafford.

De middenvelder trainde maandag samen met Matthijs de Ligt (liesklachten) al apart van de groep. Van de Beek zat zondag op de tribune in Enschede bij de oefeninterland tegen Georgië (3-0). Hij viel samen met De Ligt en Cody Gakpo buiten de wedstrijdselectie van 23 spelers. Eerder viel doelman Jasper Cillessen al af als gevolg van een positieve coronatest. De Boer haalde AZ-keeper Marco Bizot als vervanger bij de groep.

Van de Beek verhuisde vorig jaar van Ajax naar Manchester United. Hij zat in zijn eerste seizoen in Engelse dienst vooral op de bank. In de Premier League kwam Van de Beek tot negentien wedstrijden, waarvan slechts vier als basisspeler. Hij maakte één doelpunt in de Engelse competitie. In de Europa League bereikte Manchester United de finale, maar daarin was Villarreal via strafschoppen te sterk. Van de Beek bleef in Gdansk de hele wedstrijd op de bank zitten.

Rond de dynamische middenvelder was nogal wat te doen toen De Boer eind vorige maand zijn EK-selectie presenteerde. De bondscoach verdedigde op de persconferentie zijn keuze voor Van de Beek door te zeggen dat die dit seizoen wel 4000 minuten had gemaakt bij ManUnited. De Boer had echter in de verkeerde kolom op zijn lijst gekeken, want in werkelijkheid waren dat er nog geen 1500.

Nederland speelt zondag 13 juni zijn eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne. Op donderdag 17 juni is Oostenrijk de tegenstander, terwijl de groepsfase wordt afgesloten met een ontmoeting met Noord-Macedonië op maandag 21 juni. Alle duels vinden plaats in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

