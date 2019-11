Oranje treft Oostenrijk op EK 2020 en opent tegen Oekraïne

Al voor de loting was duidelijk dat Oranje in poule C bij groepshoofd Oekraïne zou komen te zitten. Roemenië wordt de derde opponent van het Nederlands elftal als dat land de play-offs van de Nations League weet te winnen. Als de Roemenen het niet halen, dan wordt Georgië, Kosovo, Noord-Macedonië of Wit-Rusland het vierde land in groep C. Eén van die landen is op 22 juni de derde opponent van het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena.