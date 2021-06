LIVE | Duizenden Nederlandse supporters in Boedapest op weg naar het stadion

Russische scheids­rech­ter voor Oranje bij EK-kraker in Boedapest

25 juni De Russische scheidsrechter Sergei Karasev heeft zondag in Boedapest de leiding over het duel tussen Oranje en Tsjechië in de achtste finales van het EK. De 42-jarige Rus fluit in de Hongaarse hoofdstad zijn derde wedstrijd op deze Europese eindronde.