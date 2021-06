LIVE | Dolberg krijgt massaal applaus bij wissel na twee goals voor Denen in Johan Cruijff Arena tegen Wales

Van Dumfries tot Locatelli en van Ronaldo tot Lukaku: dit is ons elftal van de groepsfase

24 juni De groepsfase van het EK is voorbij en dus is het tijd om de balans op te maken. Wie blonken het meest uit? Wij formeerden onze ideale elf, uiteraard in een 5-3-2-opstelling.