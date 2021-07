Italië zet in spektakelstuk België opzij

SamenvattingEn weer heeft België de hooggespannen verwachtingen niet waar kunnen maken op een groot toernooi. In München struikelde de zelfverklaarde favoriet opnieuw voortijdig, dit keer over een beter Italië: 1-2

Door Leon ten Voorde



Met de verdiende eliminatie strandde ook de vierde poging van de gouden generatie van België op een groot toernooi voortijdig. Langzamerhand zullen de Belgen zich vertwijfeld gaan afvragen of het er ooit nog van gaat komen. Het land bracht nooit eerder zoveel talent op de been als in de voorbije acht jaar en voert al sinds 2018 de wereldranglijst aan, maar afgezien van een vracht complimenten heeft het de Belgen niets tastbaars opgeleverd. De uitschakeling betekent vrijwel zeker ook het eind van de interlandloopbaan van een paar oudgedienden, zoals de voormalige Ajax-spelers Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen en de oud-Utrechter en PSV’er Dries Mertens.

De Belgen vielen weer eens tegen op het moment dat het beste werd gevaagd in de cruciale fase van een toernooi. Maar eigenlijk reikte de ploeg op dit EK nooit tot de absolute topvorm. Te vaak waren er fysieke pijntjes bij de grote vedetten, te vaak was het veldspel stroef en zuinig. Te vaak moest het elftal worden gered voor een oprisping van het individu. Portugal was in de achtste finales al beter, Italië was dat in München ook. De Italianen voetbalden een stuk makkelijker dan België, dat pas in de slotfase de schroom van zich af wierp.

De Belgen hadden vooraf een enorm rookgordijn opgetrokken rond Eden Hazard en Kevin De Bruyne. Uiteindelijk zat de niet geheel fitte Hazard op de bank en stond De Bruyne in de basis. Hazard werd vervangen door een kleine dribbelaar van 19 jaar Jérémy Doku, die vorig jaar voor 27 miljoen euro van Anderlecht naar van Stades Rennes verhuisde.



Maar het belangrijkste was uiteraard dat De Bruyne net op tijd was opgelapt. De Bruyne was na een interessante openingsfase ook de eerste die een flits van grote klasse etaleerde. Zijn schot - ingeleid door een heerlijke versnelling - werd schitterend gekeerd door de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma. Bij die kans werd de kracht van de Belgen nog eens onderstreept: de ploeg is op z’n best in de omschakeling als De Bruyne een metertje vrijheid krijgt en aan een demarrage kan beginnen.

Na iets meer dan een half uur spelen ontbrandde het duel in alle hevigheid. De reden was de voorsprong van Italië. Nicolò Barella werd in het strafschopgebied net iets teveel ruimte gegund en daar profiteerde de middenvelder van Inter genadeloos van: 0-1.



België was aangeslagen, de Italianen kregen vleugels en vlak voor rust verdubbelden ze de marge. En hoe. Lorenzo Insigne dribbelde vanaf de linkerkant met zijn rechtervoet naar binnen en krulde vervolgens de bal majestueus in de verre hoek, alsof hij de hele dag doelpunten van Arjen Robben had bestudeerd: 0-2.

Strafschop

De gedachte dat de wedstrijd was gespeeld, duurde welgeteld een minuut. Na een onhandige - maar ook vrij onschuldige duw - van de verdediger Di Lorenzo in de rug van Doku, mocht Lukaku de fel betwiste strafschop binnenschieten: 1-2.

Italië, met de ijzersterke Jorghino als controleur, bleef na rust lange tijd de betere ploeg. België wachtte af en miste flair, maar na een uur kreeg Lukaku wel een kans die niet te missen was. Wel dus. Van dichtbij kreeg hij de bal niet in het doel. Pas in de eindfase, met het mes op de keel, trok België meer naar voren, maar het was te laat. Pijnlijk voor Italië was wel het uitvallen van de krachtbron op links Leonardo Spinazzola, die met een hamstringblessure van het veld werd gedragen. Normaal gesproken zit voor hem het EK erop. Maar voor de rest van Italië nog niet. De ongeslagen reeks (32 duels op rij) duurt voort. De volgende horde op weg naar de finale: Spanje, dat Zwitserland versloeg na strafschoppen.



