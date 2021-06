Italië ontsnapt tegen Oostenrijk en vestigt wereldrecord

Italië is in de achtste finale van het EK door het oog van de naald gekropen. Op Wembley schudde de titelkandidaat Oostenrijk in de verlenging van zich af nadat in de reguliere speeltijd niet werd gescoord: 2-1.

Door Johan Inan



De droom van de Italianen duurt voort, maar voor het eerst dit toernooi hing die aan een zijden draadje. Geen EK-deelnemer fietste zo vlekkeloos door de groepsfase als de ‘Squadra’.

In Rome werden de indrukwekkende series nog even verder uitgebreid: dertig ongeslagen duels en tien clean sheets op een rij. De laatste die de opmars van Italië even verstoorde? Donny van de Beek, medio oktober (1-1). In meer dan duizend minuten die volgden toonde de herboren ploeg van Roberto Mancini niet alleen fris en attractief, maar ook ervaren en stug.

De schier ongenaakbare Italianen zwijnden na een helft waarin Nicolo Barella, na een uitstekende actie en lage voorzet van smaakmaker Leonardo Spinazzola, op doelman Daniel Bachmann stuitte en Ciro Immobile met een tegendraads heupschot de paal raakte. Na rust liet Oostenrijk de onder de in het favorietenklassement gestegen Italië bibberen. En niet zo’n beetje ook.



Eerst liet David Alaba het met een vrije trap van zeventien meter na Gianluigi Donnarumma de eerste achterstand op het EK te bezorgen. Al die fraaie series leken alsnog te sneuvelen toen Marko Arnautovic na een knappe Oostenrijkse aanval de bal bij de tweede paal binnenknikte. Na een paar minuten conclaaf met de VAR, stak arbiter Anthony Taylor alsnog zijn hand in de lucht.

De met hoop en verlangen vervulde natie haalde andermaal opgelucht adem, maar de vrees voor een voortijdig eind van de grote Italiaanse missie bleef en vragen rezen omdat Italië plots onherkenbaar was: had de weerstand van tegenstanders Turkije, Zwitserland en Wales (verloor eerder op de dag met 4-0 van Denemarken) voor een vertekend beeld gezorgd? Had Mancini in het laatste groepsduel wel bijna zijn hele elftal moeten vervangen?



De titelkandidaat domineerde nog voor rust, maar liet de groepsopponent van Oranje vervolgens met slordigheden bloed ruiken en de schroom steeds meer van zich afgooien. Het wonder van Wembley, het heilige gras waar over twee weken Europees goud wil hijsen, hing in de lucht. Tot de eerste helft van de verlenging.

Met een kwartet aan nieuwelingen had Mancini de bloeddruk bij zijn landgenoten al wat laten zakken. Twee van hen leken deden de rest te doen. Eerst was daar Frederico Chiesa, 25 jaar nadat vader Enrico tegen Tsjechië trefzeker was op het EK, die de gijzeling kwam beëindigen. De aanvaller van Juventus hield de bal met zijn hoofd en zool laag, om vervolgens met zijn linkerbeen en met hulp van een voetje van Alaba, de verre hoek te vinden. Matteo Pessina kwam voor de bevrijding, door vanaf de andere kant de 2-0 binnen te draaien.

Nog steeds gaf Oostenrijk zich niet gewonnen. Sterker nog, Sasa Kalajdzic toonde zich ook een invaller met een neusje voor de goal, door na een lage corner al koppend te profiteren van de ruimte die Jorginho bij de eerste paal liet (2-1). Daar bleef het wel bij, waardoor het moedige Oostenrijk in de achtste finale strandt en Italië, dat vrijdag in München Portugal of België treft, mag blijven dromen een terugkeer op Wembley om de Europese titel te veroveren.



Italië verbeterde tijdens de wedstrijd overigens het eigen wereldrecord van het aantal minuten zonder tegendoelpunt.

