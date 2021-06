Greenpeace-activist ontsnapt aan de dood: scherpschutters besloten op laatste moment niet te schieten

De Vrij ziet ruimte voor verbete­ring bij Oranje: ‘Twee tegendoel­pun­ten wel een smetje’

15 juni Oranje loopt niet met het hoofd in de wolken nu de eerste wedstrijd tegen Oekraïne is gewonnen. De spelers zeggen ondanks de goede start heel goed te beseffen dat er nog volop ruimte is voor verbetering. Het had in de openingswedstrijd, hoewel Oranje uiteindelijk verdiend de volle buit pakte, immers ook zomaar anders kunnen aflopen.