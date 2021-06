Franse fans maken klassieke fout: ze wilden naar Boedapest, maar strandden in Boekarest

Zes Franse voetbalsupporters stonden afgelopen weekend niet alleen bij het verkeerde stadion, maar ook in het verkeerde land. Ze wilden naar Boedapest voor de wedstrijd van Frankrijk tegen thuisland Hongarije, maar landden in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Een klassieke fout. Maar daar kwamen ze pas een uur voor de aftrap achter.

Boedapest en Boekarest verschillen maar twee letters, maar liggen wel een goede 834 kilometer uit elkaar (of 634 kilometer als je vliegt). En dat kwam zes Franse fans duur te staan.

Les Bleus speelden zaterdagmiddag in de Hongaarse hoofdstad Boedapest tegen het gastland. Volgens de Roemeense krant Jurnalul National gingen zes Franse fans die ochtend echter aan boord van een vlucht naar Boekarest.

Volgens de krant hadden de ongelukkige Fransen dat lange tijd niet door. De Roemeense vlaggen op het vliegveld deden geen belletje rinkelen. Ze dronken in de Roemeense hoofdstad wat met supporters uit Oekraïne, die wél in de goede stad waren voor de wedstrijd van hun land tegen Oostenrijk een dag later, en reden gezamenlijk met de bus naar het centrum.

Hongaarse fans?

,,We dachten dat het Hongaarse fans waren die naar de wedstrijd gingen en we volgden ze. We dachten dat ze de weg naar het stadion wisten omdat ze uit de stad kwamen”, vertelt een van de Franse fans aan Jurnalul National.

Volledig scherm Oekraïense supporters in Boekarest. © AFP

Pas later drong het door dat ze ver verwijderd waren van de Puskas Arena in Hongarije. Het viel een Roemeense journalist op dat ze niet aan het hossen en zingen waren met de Oekraïners. ,,We zijn hier per ongeluk terechtgekomen’', zei een van de Fransen beteuterd. ,,Het wordt steeds duidelijker dat we niet zijn waar we moeten zijn.”

Omdat ze nooit meer op tijd bij de wedstrijd van Frankrijk zouden zijn, besloten ze in Boekarest te blijven. Daar zagen ze op televisie hoe Les Bleus op 1-1 bleven steken tegen Hongarije.

Toch Boekarest?

Ook de cruciale wedstrijd tegen Portugal bekijken ze vanavond vanuit Boekarest. Als Frankrijk wint en eerste in de poule wordt, spelen ze op 28 juni in de volgende ronde alsnog in Boekarest. Maar dan moeten de fans nog wel kaartjes zien te bemachtigen. ,,We moeten toch meer leren over Europa’', grapte een van hen.

De Fransen bevinden zich overigens in goed gezelschap. In 2012 maakten vierhonderd fans van de Spaanse club Athletic de Bilbao dezelfde fout. Alleen belandden zij voor de Europa League-finale van hun club wél in Boedapest maar moesten ze in Boekarest zijn.

Pleister

En Liverpool-fans die dachten de Champions League-wedstrijd van hun club tegen Racing Genk bij te wonen, bleken in Gent te zijn. Van de plaatselijke club KAA Gent kregen de onfortuinlijke Engelsen overigens als pleister op de wond gratis kaartjes voor de Europese wedstrijd van Gent tegen Wolfsburg een dag later.

Soms ligt het ook aan het navigatiesysteem. Belgische fans die via Sat-Nav naar een EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels tegen Wales wilden, werden naar een klein Engels dorp met dezelfde naam gestuurd, ruim 300 kilometer van het stadion in Cardiff.

Frankfurt

En datzelfde Sat-Nav was er in 2019 schuldig aan dat enkele Benfica-fans 28 uur lang de verkeerde route pakten. Ze reden vanuit Lissabon niet naar de grote stad Frankfurt, maar naar een klein dorpje helemaal in Noord-Duitsland. De chauffeur van het busje kon nog net op tijd omkeren om de wedstrijd te halen. Daar waren de Portugezen vervolgens getuige van een smadelijke 2-0 nederlaag en uitschakeling van Benfica in de halve finale van de Europa League.

