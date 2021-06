Frankrijk deelt Duitsland dankzij knullige eigen goal dreun uit in Groep des Doods

Serge Gnabry was in de tweede helft het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn inzet ging net over. Aan de andere kant zag Frankrijk tot twee keer toe een nieuwe treffer afgekeurd worden vanwege buitenspel. Ook Hummels voorkwam met een sensationele tackle op Mbappé nog een keer erger, maar zijn fout in de eerste helft bleek uiteindelijk fataal: 0-1.



Voor Frankrijk was de start het antwoord op een rommelige aanloop, waarin de spelers zelf nog de meeste twijfels zaaiden. Er zijn maar weinig landen, die na het winnen van een grote prijs nog altijd even eerzuchtig blijven. Eén van de grootste uitdagingen waar bondscoach Didier Deschamps voor staat is al die haantjes in het hok te houden. Zo vlogen Kylian Mbappé en Olivier Giroud elkaar al in de haren, omdat die laatste van mening was dat hij bewust werd overgeslagen door de aanvaller van Paris St. Germain. In München konden de twee geen ruzie maken. Deschamps had het breekijzer Giroud niet nodig.