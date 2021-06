Eriksen uit ziekenhuis na succesvolle operatie: ‘De massale steun is ongelooflijk’

Eriksen zakte zaterdag tijdens de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Finland op het veld in elkaar en moest gereanimeerd worden. Door snelle reanimatie werd zijn leven gered. De Inter-speler maakt het, naar omstandigheden, inmiddels weer goed na een succesvol verlopen operatie.

De spelmaker reageert in een tweet van de Deense voetbalbond: ,,Dank jullie wel voor de massale steunbetuigingen. Het voelt ongelooflijk. De operatie is goed gegaan en ik voel mij naar omstandigheden prima. Het was fantastisch om de jongens te zien spelen en ook maandag als ze tegen Rusland spelen, zal ik hen voor de buis aanmoedigen.”