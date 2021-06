Engeland begint EK met zwaarbevochten zege op Kroatië

Engeland is het EK begonnen met een nipte zege. ‘The Three Lions’ wonnen op Wembley met 1-0 van Kroatië. Raheem Sterling werd in de 57ste minuut de matchwinner voor de ploeg van bondscoach Gareth Southgate. Engeland won het EK voetbal nog nooit.