Christian Eriksen krijgt inwendige defibrillator

Christian Eriksen krijgt een ICD, een inwendige defibrillator die ingrijpt bij hartritmestoornissen. Volgens de Deense bond heeft de 29-jarige sterspeler daar in samenspraak met specialisten toe besloten. De middenvelder van Internazionale zakte zaterdag tijdens de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Finland op het veld in elkaar en moest gereanimeerd worden.

De Deense oud-Ajacied ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen. ,,Christian heeft deze oplossing geaccepteerd”, aldus de Deense bond. Daley Blind, verdediger van Ajax en het Nederlands elftal, heeft ook een ICD. Blind kreeg eerder te maken met hartproblemen.

De international van Oranje zakte eind 2019 tijdens het duel met Valencia in de Champions League in elkaar. Blind bleek te maken te hebben met een ontstoken hartspier. Preventief werd toen onder de huid een ICD geplaatst bij Blind, die enkele weken later terugkeerde op het veld.

Volledig scherm Christian Eriksen wordt naar het ziekenhuis afgevoerd. © EPA

In de zomer van vorig jaar ging de Ajacied tijdens de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC wederom ineens op de grond zitten, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Het bleek dat de ICD was afgegaan. Op basis van de uitslagen van de medische onderzoeken kreeg Blind al snel toestemming om weer te gaan voetballen.

De 31-jarige Amsterdammer bekende zondag na de gewonnen openingswedstrijd op het EK tegen Oekraïne (3-2) dat hij had getwijfeld om te gaan spelen, vanwege de gebeurtenissen een dag eerder in Kopenhagen met zijn vriend en voormalige teamgenoot Eriksen. ,,Ik heb voor mezelf een grote mentale horde moeten nemen. Het heeft zoveel impact. Het zijn voor mij herkenbare en heftige dingen.” Blind besloot zelf om toch te spelen. ,,Omdat ik veilig ben en de artsen mij dat ook hebben verzekerd.”

Denemarken speelt donderdagavond in Kopenhagen zonder Eriksen tegen België. De Deense supporters hebben opgeroepen om in de 10de minuut te klappen voor de nummer 10 van de nationale ploeg, die in ziekenhuis vlakbij stadion Parken ligt. De bond vraagt om ‘rust en privac’ voor Eriksen en diens familie.

