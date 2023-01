Bij Bistro LaFayette wordt niet met de Franse slag gekookt

Even zijn we in twijfel; zitten we hier wel goed? Bij de naam hadden we een andere verwachting. Iets met rood-witte kleedjes, fluistergesprekken en Franse chansons. Maar we zitten hier wel degelijk goed en strijken neer aan een tafeltje aan het raam. ,,Wat drinken we vanavond, een biertje, een wijntje, of misschien een bubbeltje?”, vraagt eigenaar Mike ons. Dry January was toch al niet wat we ervan verwachtten, we bestellen een glaasje crémant. Gezien de Franse klassiekers op de kaart, begrijpen we dat we wel degelijk in een bistro beland zijn. We laten ons graag adviseren wat betreft een voorgerecht. ,,De gamba’s, die zijn fantastisch!”, zegt onze gastheer. Ook mijn tafelgenoot zwicht voor hornets. De Hollandse in dit geval, gehuld in een krokant jasje.