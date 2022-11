‘Je moet toch niet denken aan een straatbeeld zonder warme bakkers’?

,,Ik bak hier nog zuurdesembrood en banket. Sinds we een paar jaar geleden een brand hadden, bakken we hier niet alles zelf meer. Maar iedere dag hebben we vers gebak en een aantal keren per week maak ik paptaartjes uit Groede, dat is een specialiteit hier uit de streek. We hebben een gas- en energiecontract wat nog even doorloopt maar dat alle grondstofprijzen stijgen vanwege de oorlog in Oekraïne, daar geloof ik niks van. Bijvoorbeeld de chocolade waarmee ik werk uit België is ineens ook veel duurder geworden. Ik zie wel dat klanten meer besteden aan gebak, waarschijnlijk omdat ze minder uit eten gaan. Toch houd ik mijn hart vast hoe het allemaal verder gaat”, vertelt Becks verder. ,,Vooral goed personeel, dat is bijna niet te krijgen. Ik zou graag mijn kennis over het bakken willen overdragen, alleen er zijn geen leerlingen die interesse hebben. Heel jammer.”