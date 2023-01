Restaurant De Werf in Veere is het beste leerbedrijf in de Nederlandse horeca: ‘Mooi dat we de hoofdprijs pakken’

Mede-eigenaar Paul Melis, die samen met zijn broer Bart, het restaurant uitbaat, is blij met de prijs van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH), het opleidingscentrum voor de horeca. ,,In 2019 wonnen we de verkiezing van ‘het beste terras van Nederland’, nu pakken we de hoofdprijs als beste leerbedrijf in de horeca. Dat is een bekroning van ons werk.”

De Werf was genomineerd door mbo-school Scalda. Niet in de laatste plaats omdat het restaurant acht horecastudenten intern opleidt, onder wie ook een die via werkleerbedrijf Orionis is binnengekomen. Melis: ,,Ik merk dat studenten graag bij ons werken en zich laten scholen. Vier staan er in de keuken en vier in het restaurant. Aangezien er door het personeelstekort in de horeca nauwelijks vakkrachten te vinden zijn, is het opleiden van studenten belangrijk voor de continuïteit. Er zitten pareltjes tussen. Je hoopt natuurlijk dat die bij ons willen blijven.”