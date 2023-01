De geur van zelf gesneden groenten is onovertroffen

,,Mijn familie verbouwt hier in de buurt aardappelen die wij verkopen, naast groenten van voornamelijk Zeeuwse telers. Vaak begin ik de dag met het snijden van de verse groenten die we hier verkopen. Het meeste snij ik nog met de hand”, vertelt hij met kennis van zaken. ,,Wanneer je bladgroenten, zoals andijvie, of kool met de machine snijdt krijg je al snel bruine randjes. Dat is bij ons niet zo. We kunnen de gesneden waar niet onder gas verkopen zoals in de supermarkt, dus moet het dagvers zijn. Wanner je dan bijvoorbeeld een zakje zelf gesneden soepgroenten opent, komt de geur van de selderij, prei en de wortelen zo je neus in. Er zijn klanten die daarvoor speciaal naar ons komen”, weet hij. ,,Het vlees van hoeve Rapenburg, ook familie, loopt heel goed hier. Lekker bijvoorbeeld bij de door ons zelf gekookte bietjes.” Als het aan Rob ligt, eet iedereen elke dag verse groenten. ,,Onze winkel heet niet voor niets de Vitaminehoek. De Kragge was vroeger een eilandje in moerasgebied hier. Daar komt de naam vandaan.”