Het nieuwe Square '47 aan het Schouwburgplein is luxe, knus en lekker

indebuurtDe feestdagen zijn alvast begonnen in het centrum van Rotterdam, want aan het Schouwburgplein zijn de deuren geopend van Square ’47. Wij van indebuurt zijn natuurlijk de beroerdste niet, en gingen langs voor een luxe middag vol champagne, kreeft en een XL Ferrero Rocher-dessert.

Tijdens een koude woensdagmiddag in december lopen we rillend over het plein, op zoek naar een warm toevluchtsoord. Zodra de stalen glazen deuren van Square ’47 opengaan, begint de gezelligheid en verwennerij.

Vitrinekast vol wijnen en bubbels

De nieuwste aanwinst van eigenaren Arnold van Strien en Alex Wolf is stoer en knus. Square ’47 heeft twee verdiepingen, een groot terras aan de voorzijde en een dakterras met uitzicht over het Schouwburgplein. Binnen domineren de kleuren donkergroen en bruin, net als de materialen hout, marmer en glas. Aan de muren blinken ovale spiegels die zijn doorgetrokken naar het plafond. Een cool effect.

We nemen plaats in een van de zachte halfronde banken die aan de raamkant staan. Vanaf daar hebben we goed zicht op de open keuken, de bar aan de rechterkant en de eyecatcher in het midden: een grote glazen vitrinekast vol flessen wijn en champagne. We zien Miraval-rosé, verschillende soorten Moët & Chandon en Veuve Clicquot. Hier kom je dus als je iets te vieren hebt.

Burgertjes met kreeft en XL Ferrero Rocher

Dat gevoel wordt versterkt zodra we een glas champagne krijgen ingeschonken en de hapjes in etappes op tafel verschijnen: sliders met kreeft, Hollandse garnalensoep (geserveerd in een hoog glas), krokante kip karaage en coquilles met een crème van bloemkool. Maar dat is niet alles, want ook de ganzenlever met steak tartare en de geitenkaaskroketten met zwarte truffel zijn verrukkelijk. We sluiten onze maaltijd af met tarte tatin, een XL Ferrero Rocher en cheesecake brûlée. Nom, nom en nog eens nom.

Geen stijf gedoe

Square ’47 is niet een zaak van het stijve gedoe of waar je zachtjes moet praten. Je kunt compleet uitpakken met champagne, oesters, kreeft, sushi en steak bedekt met 24 karaat bladgoud (250 euro). Maar je kunt na je bezoek aan de bioscoop ook aan de bar schuiven voor een hamburger, late night snack of cocktail.

Arnold van Strien: “Je komt hier om verwend te worden, maar vooral om gezellig te kletsen en lekker te eten. Verwacht dus geen harde muziek of dj’s. Of je nu een zakenbespreking hebt met collega’s, een date, of iets wilt eten voor of na je bezoek aan het theater. Onze keuken is open tot 00.00 uur, dus iedereen kan lang blijven genieten.”

Open tot middernacht

Square ’47 is vanaf 15 december geopend, voorlopig vijf dagen in de week. Van woensdag tot en met zondag kun je tussen 12.00 en 00.00 uur genieten van lunch, borrel en diner. De ruimte boven – inclusief dakterras – is ook af te huren voor vergaderingen of privé-etentjes. Arnold: “We willen uiteindelijk zeven dagen in de week opengaan, vanaf 09.00 uur in de ochtend.” Zei iemand daar champagneontbijt?