3 jaar lang bakte Burak (32) wafels in Gent-Sint-Pieters, nu opent hij eigen koffiezaak: “Mijn Turkse roots verloochen ik niet”

GentTwaalf jaar geleden verhuisde Burak Baydur (32) van het Turkse Bodrum naar België. Nu is het tijd voor zijn grote droom. In de Gentse studentenbuurt start hij koffiezaak My Mokka. “Vooral op mijn wafels ben ik trots”, glimlacht Burak.

Tot voor kort bakte hij nog wafels in Gent-Sint-Pieters, maar sedert afgelopen weekend is Burak Baydur (32) te vinden in de Sint-Pietersnieuwstraat. Schuin tegenover het UFO baat hij My Mokka uit, een nieuwe koffiezaak. “Begin november zijn we gestart met de verbouwingen", zegt Burak. “Nu gaan we open. Eindelijk.”

My Mokka is meer dan een koffiebar, benadrukt Burak. Wafels blijven zijn specialiteit. Op de menukaart: Luikse wafels of Brusselse wafels met bloemsuiker, slagroom of speculaas. “Drie jaar lang heb in het station gewerkt. Daar leerde ik de stiel. Zo koop ik speculaaskoeken van Lotus en verkruimel ik ze zelf. Kwaliteit gegarandeerd.”

Turkse panini’s

Door de vakantie en de naderende examens is het nog rustig in de Gentse studentenbuurt. “We zijn nu wat aan het proefdraaien", aldus Burak. Als de studenten opnieuw neerstrijken in Gent breidt Burak zijn kaart nog uit. “Onder de middag wil ik panini’s maken, maar met een Turkse touch. Géén paninibrood maar Turks brood.”

Op termijn komt er ook Turkse koffie op de kaart. “Mijn roots verloochen ik niet", glimlacht Burak. “Onze koffie is straffer dan Italiaanse koffie”, legt hij uit. “Je kookt het koffiegruis samen met het water. Wel is het opletten bij het drinken: er blijft een laagje koffiedik in het kopje achter. Voor wie het nog dronk, zeker het ontdekken waard.”

Interessante deals

Twaalf jaar geleden verhuisde Burak van het Turkse Bodrum naar België. “Ik mis de zon nog elke dag”, knipoogt hij. “Eerst woonde ik jarenlang in Antwerpen. Mijn vrouw is daar geboren. Maar na een tijdje was ik de dagelijkse rit naar Gent beu. We verhuisden naar hier en wonen nu vlakbij het UZ.”

Voor de geïnteresseerden: de eerste dagen zijn er bij My Mokka deals te doen. Voor een koffie met een croissant tel je drie euro neer, een koffie met een wafel kost vier euro. “Hopelijk vinden de studenten de weg naar mijn zaak", besluit Burak, “maar ook de mensen uit de buurt zijn meer dan welkom.”

INFO. My Mokka, Sint-Pietersnieuwstraat 156, open van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

