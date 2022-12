Restaurants zijn klaar voor de kerstdagen, ondanks gestegen kosten: ‘Gasten moeten er warm bij zitten’

Gluten­vrije Piet loopt mee bij Dordtse intocht van Sinter­klaas: ‘Moet voor álle kinderen feest zijn’

Het is voor kinderen met coeliakie of een glutenvrij dieet oppassen geblazen deze weken. Zij kunnen niet zomaar een handje peper- of kruidnoten snaaien, omdat ze daar ziek van kunnen worden. Daarom loopt speciaal voor hen een ‘glutenvrije Piet’ mee bij de Sinterklaasintocht in het Dordtse winkelcentrum Bieshof.

9 november