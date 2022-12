RESTOTIP. Goesepitte 43 in Brugge: “Knusse kwaliteitsbistro waarvan de creatieve gerechten ons blij maken”

Brugge/Zedelgem Sterren­zaak Bar Bulot trekt weg uit Brugge en verhuist naar... vroegere Hertog Jan in Zedelgem: “Begin van een nieuw tijdperk”

Sterrenrestaurant Bar Bulot doet wat driesterrenzaak Hertog Jan ooit voordeed: verhuizen van de Torhoutse Steenweg in Sint-Michiels naar de Loppemsestraat in Zedelgem. Niet geheel toevallig: beide zaken zijn immers in handen van de Hertog Jan Groep van ondernemers Gert De Mangeleer en Joachim Boudens. “Op de nieuwe locatie kunnen we verder groeien”, zegt De Mangeleer. Voor de gasten volgt alvast een gepast culinair afscheid.

9 november