RESTOTIP. Goesepitte 43 in Brugge: “De kunst om sausen perfect in balans te brengen en de creatieve gerechten maken ons blij”

Brugge Uitbater van ‘t Zandloper­tje in Zeebrugge opent nu ook bistro nabij 't Zand: “Deze geweldige ligging kon ik niet laten schieten”

Aan de Kapucijnenrei nabij 't Zand heeft horecafiguur Heinz van Roye (50) zopas Amuzand geopend. Dat is een gloednieuwe bistro op de plek waar voorheen het vertrouwde adres Den Apero zich bevond. Voor Heinz is het de tweede zaak, want hij is ook uitbater van ‘t Zandlopertje op de dijk van Zeebrugge. “De twee combineren gaat ons wel lukken”, is hij overtuigd.

5 december