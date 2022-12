Bakkerij Ons Brood trekt naar Menen: “Na 6 mooie jaren hier in Brugge grijp ik nu een mooie kans”

BRUGGE/MENENEen droom gaat in vervulling voor bakker Emmanuel Vanhaecke (34) en zijn vriendin want ze hebben een handelspand gekocht in de Bruggestraat in Menen waar ze over enkele maanden hun bakkerij zullen openen. In mei 2016 streek Emmanuel neer in de Smedenstraat in Brugge waar hij nu nog steeds Ons Brood openhoudt. “Hier moesten we de winkel en het bijhorende atelier huren en we keken ernaar uit om eigenaar te worden van onze bakkerij dus gaan we nu voor een nieuwe start.”

Tussen 2013 en 2016 hielp Emmanuel, die afkomstig is uit Veurne, in de bakkerij van zijn tante in Nieuwpoort. Op 1 mei 2016 gaf hij een nieuwe start aan bakkerij Ons Brood die toen al jaren een gevestigde waarde was in de Smedenstraat. “We leven voor 80% van vast cliënteel aangevuld met een beetje toeristen. We hebben ook mensen van buiten Brugge die naar de zaterdagmarkt komen en nadien bij ons passeren om brood in te kopen voor een volledige week. Een van onze grote troeven is dat we ‘s morgens al om 6 uur open zijn. Dat is heel handig voor mensen die vroeg naar hun werk gaan. Onze belegde broodjes en boterkoeken gaan dan al heel vlot over de toonbank.”

Strategische ligging

Emmanuel blijft positief over de Smedenstraat: “Ik ben hier gestart omdat ik 6 jaar geleden nog niet in staat was een pand te kopen. Mijn huurovereenkomst verloopt in april 2023 dus dit is het perfecte moment om de sprong te wagen. We proberen hier nog open te blijven tot er een overnemer gevonden is. Het zou een goede zaak zijn voor de straat als er opnieuw een bakkerij komt. Ook voor onze vaste klanten zou dat het beste zijn want anders moeten ze al naar de andere kant van de binnenstad. Ik wil benadrukken dat het een goede straat is want er is hier veel passage en er wordt hier veel gekocht. De ligging van de winkel is strategisch. Ik heb het handelspand in Menen kunnen kopen omdat ik hier 6 jaar heel goed gewerkt heb in Brugge.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ons Brood was vele jaren een vaste waarde in de Smedenstraat in Brugge. © Benny Proot

De stijging van de energieprijzen en de grondstoffen houden de jonge bakker en zijn vriendin niet tegen om een nieuw commercieel avontuur op te starten. “We hebben dat natuurlijk ook gevoeld. Sommige producten zijn echt veel duurder geworden. De klanten weten niet dat ik nu 22 cent moet neertellen voor een ei terwijl dat een jaar geleden slechts 10 cent was.” Tijdens hun zoektocht bezochten ze verschillende bakkerijen. “In Menen was het atelier nog vrij modern en ook de winkel werd 7 jaar geleden volledig vernieuwd. Dit was dan ook de beste optie voor ons want er moeten geen werken uitgevoerd worden bij de opstart. Het is een nieuwe regio voor ons maar dat schrikt ons zeker niet af. De naam staat nog niet vast; daarover zijn we nu nog aan het brainstormen”, besluit Emmanuel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.