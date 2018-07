Zaag je zorgen weg

COLUMN ERNST JAN ROZENDAAL Broeder­lief­de stond maar één keer op de poster, maar ik zag het bij elk concert

3 juli Sorry, het gaat nog één keer over Concert at Sea. Dat is nou eenmaal wat me de afgelopen week het meest heeft beziggehouden. Ik kan het hier moeilijk gaan hebben over Spanje-Rusland of Kroatië-Denemarken, voetbalkarikaturen waarbij ik ook zonder festivalmoeheid binnen een paar minuten al was ingeslapen.