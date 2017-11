Werkstress

column Motto

10 oktober Het pad van een columnist gaat niet altijd over rozen. Ik schreef gisteren eerst een stukkie over het enige onderdeel van het regeerakkoord dat nog niet was uitgelekt. Het verplichte bezoek aan het Rijksmuseum, een proef met legale wietteelt, belastingverlaging voor de middeninkomens, de gekozen burgemeester, de aflosboete; alles lag al op straat, behalve het motto. Dan hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vandaag tenminste nog één verrassing in petto, dacht ik. Ik had de laatste punt nog niet gezet of ja hoor, ook het motto was bekend. De verdediging van het Nederlands elftal is verdorie nog niet half zo lek als het formatieteam van deze vier partijen..