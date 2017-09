Column Ernst Jan Rozendaal Liever een cd of vinyl dan Spotify of iTunes

1 augustus Ik wilde zondagavond tijdens het koken naar een oud album van Chris Isaak luisteren, maar de cd-speler had er geen trek in. Of juist wel, want hij - mag je dat nog zeggen tegen een cd-speler? - slikte het schijfje van San Francisco Days in, weigerde het af te spelen en spuwde het ook niet meer uit. Gevolg is dat mijn hele kast met cd's onbruikbaar is - in ieder geval zolang de cd-speler niet is gerepareerd.