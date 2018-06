Over en uit

column ernst jan rozendaal Revolutie

17 april Ik had me er zo op verheugd. Komende vrijdag vindt in Middelburg de eerste Zeeuwse Nacht van de Filosofie plaats. April is de maand van de filosofie en het thema is, vijftig jaar na 1968: de verbeelding aan de macht. De Zeeuwse nacht haakt daar ook op aan, met het van The Beatles geleende motto: You say you want a revolution.