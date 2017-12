North Sea Port

Column Alex Roeka

21 november Zondag gaat in De Kleine Komedie in Amsterdam het theaterconcert En toen ineens van zanger Alex Roeka in première. Daarin kijkt hij terug op een carrière van 25 jaar. Hij praat zijn beste liedjes, de meeste voorzien van een nieuw arrangement, aan elkaar met mooie verhalen over kroegentochten, zijn eerste twee gitaarakkoorden en de kermis in Ravenstein, het Brabantse dorp waar hij opgroeide. Een popster zal hij nooit worden, maar in een kwart eeuw is Roeka uitgegroeid tot een van 's lands meest gewaardeerde liedjesschrijvers, geen onbekend gezicht meer in De Wereld Draait Door.