columnHet pad van een columnist gaat niet altijd over rozen. Ik schreef gisteren eerst een stukkie over het enige onderdeel van het regeerakkoord dat nog niet was uitgelekt. Het verplichte bezoek aan het Rijksmuseum, een proef met legale wietteelt, belastingverlaging voor de middeninkomens, de gekozen burgemeester, de aflosboete; alles lag al op straat, behalve het motto. Dan hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vandaag tenminste nog één verrassing in petto, dacht ik. Ik had de laatste punt nog niet gezet of ja hoor, ook het motto was bekend. De verdediging van het Nederlands elftal is verdorie nog niet half zo lek als het formatieteam van deze vier partijen..

Sinds 1994 had alleen Paars II geen motto. We hebben ‘Werk, werk, werk’ voorbij zien komen (Paars I), ‘Duidelijkheid en daadkracht’ (Balkenende I), ‘Meedoen, meer werk, minder regels (Balkenende II), ‘Terughoudend en zorgvuldig’ (Balkenende III), ‘Samen werken, samen leven’ (Balkenende IV), ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ (Rutte I) en ‘Bruggen slaan’ (Rutte II).

Die laatste slogan verleidde me tot het grapje dat Sybrand Buma waarschijnlijk een lans had gebroken voor ‘Immigranten slaan’. En natuurlijk had ik Lodewijk Asscher aangehaald, leider van een gematigd linkse splinterpartij, die het afgelopen weekend ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ als motto suggereerde voor de coalitie die hij eerder betitelde als ‘rechts met de bijbel’. Maar die column kon dus de prullenbak in.

Quote Heeft de coalitie die spreuk verzonnen om zich moed in te praten?

Want inmiddels weten we dat is gekozen voor ‘Vertrouwen in de toekomst’. Zucht. Zouden de coalitiegenoten dat vertrouwen écht hebben, of hebben ze deze spreuk vooral verzonnen om zichzelf moed in te praten? Want wat hebben deze vier partijen nu echt gemeen? Zouden ze in werkelijkheid niet griezelen voor wat ze te wachten staat?