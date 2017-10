column The Godfather 4

8 augustus Paul Verhoeven kijkt me vorsend aan. Voor hem op tafel ligt het filmscript dat ik afgelopen weekend in een vlaag van inspiratie heb neergepend. Van directeur Leo Hannewijk van Film by the Sea heb ik het e-mailadres gekregen van Neerlands beroemdste filmregisseur, die in 2011 deel uitmaakte van de jury van het Vlissingse festival. Binnen een paar uur heeft hij gereageerd op het bericht dat ik hem heb gestuurd en nu zit ik voor hem, in zijn werkkamer, om mijn idee voor een spectaculaire speelfilm te pitchen.