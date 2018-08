column ernst jan rozendaal Drugsbende

24 juli Benieuwd wat vandaag het nieuws wordt over de Marinierskazerne. De afgelopen weken is het namelijk steeds raak op dinsdag, de dag dat mijn column in de krant staat. Een week later is dat niet meer iets om je vrolijk of kwaad over te maken. Vandaag maak ik een uitzondering, want de vondst van enkele tientallen kilo's cocaïne op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn is te leuk om te laten lopen.