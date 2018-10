Klimaatparadox

COLUMN ERNST JAN ROZENDAAL Anekdotes

11 september Ik ben gisteravond naar Blaze geweest, een speelfilm over het leven en de dood van de Amerikaanse liedjeszanger Blaze Foley. Een tip van Leo Hannewijk, de directeur die afscheid neemt bij Film by the Sea. Twee decennia heeft hij ervoor gezorgd dat dit soort bijzondere films in Vlissingen te zien was, op het gezelligste festival van Zeeland.