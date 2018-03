column ernst jan rozendaal Hij griste mijn aantekeningen weg

27 februari Hoe tof kan een literaire avond zijn. Vrijdag mocht ik in Middelburg schrijver Tommy Wieringa interviewen. Ik ving aan met een vraag over zijn column die ochtend in de PZC. Die ging over Emma Gonzalez, het 18-jarige meisje dat vorige week zo'n indrukwekkende speech hield na de dodelijke schietpartij op haar school. De laatste zin van Wieringa's column gaat over de reactie van Donald Trump.