Hij griste mijn aantekeningen weg

Net als in zijn boeken lepelde Wieringa meeslepende anekdotes op, vol grappen en diepzinnige gedachten, uitgesproken in volzinnen om jaloers op te worden.

Als laatste beantwoordde hij vragen uit het publiek. Schrijvers zijn ook fanatieke lezers, betoogde hij. Gevraagd naar zijn voorbeelden noemde hij de Nederlandse schrijvers A.L. Snijders en Nescio en de Amerikaan James Salter. ,,Die leest u toch wel in de originele taal?", vroeg een vrouw op de eerste rij, duidelijk een kenner van de Engelse en Amerikaanse literatuur. In de pauze had zij een roestvrijstalen boekenlegger aangeschaft met daarop 50 Books to Read Before You Die. ,,Ik kan dus dood", concludeerde ze na bestudering van de opgesomde titels.