Gubernator

Column Ernst Jan Rozendaal Pulskor

23 januari Je zult maar visser zijn, in Arnemuiden bijvoorbeeld. Je bent een paar jaar geleden naar de bank gestapt om je kotter te verbouwen. Je hebt je boomkor vervangen door een pulskor. Dus tegenwoordig sleep je geen kettingen meer over de zeebodem om de vis op te woelen. Voortaan gebeurt dat met elektrische schokjes. De vis schrikt op en zwemt zo je netten in. Goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. Want je vangt meer en bespaart een kapitaal aan brandstof. Kon je tien jaar geleden nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen, nu floreert je bedrijf weer.