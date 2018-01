En dat was het ook. Mulisch beriep zich op de biografie van Freud door Ernest Jones. Je moest de betreffende passage heel goed lezen om te begrijpen dat de biograaf vertelt dat de dood van zijn vader Freud juist aan het denken zette over hun verhouding, waarop hij een klein jaar na het overlijden de theorie van het Oedipuscomplex ontwikkelde. Heel logisch dus en weinig spectaculair, in tegenstelling tot de romantische versie van Mulisch. ,,Harry verspreidt nepnieuws!", zouden we nu roepen.

Quote ,,Harry verspreidt nepnieuws!", zouden we nu roepen.

Door de commotie die is ontstaan over het rapport De staat van Zeeland moest ik weer aan mijn scriptie denken. Wetenschappers van ZB Planbureau pleiten daarin voor verdergaande verstedelijking. Tijdens hun onderzoek moeten ze een zelfde Eureka-moment hebben beleefd als Mulisch, toen ze uit de statistieken van het CBS meenden op te maken dat in acht jaar tijd 28.000 Zeeuwen van het platteland naar de stad zijn getrokken. Dat was een misser. Door een verandering van de definitie van stedelijk gebied bleek de gesignaleerde 'leegloop' van het platteland alleen op papier te bestaan.

Soms zie je wat je graag wil zien en vergeet je jezelf nog eens stevig in je arm te knijpen.