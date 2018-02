column ernst jan rozendaalIk ga het hier niet hebben over de leugen van Halbe Zijlstra, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, dat hij Vladimir Poetin zou hebben horen orakelen over een Groot Rusland. Daarover staat genoeg in deze krant.

Ik ga het ook niet hebben over het verzwegen verleden van Marco Kroon, de Nederlandse oorlogsheld, die tien jaar geleden een Talibanstrijder heeft doodgeschoten door wie hij eerder zou zijn gegijzeld. Hij kreeg vorige week twee pagina's in deze krant voor zijn versie van het verhaal, waarna iedereen er inmiddels zijn plasje over heeft gedaan.

Ik wil het hebben over Lucebert, de grootste Nederlandse dichter van de vorige eeuw, over wie een biografie is verschenen waarin wordt onthuld dat hij tijdens de oorlog vrijwillig ging werken in een Duitse springstoffenfabriek, van waaruit hij een vriendin brieven stuurde met antisemitische passages of ondertekend met Heil Hitler! Daarover heeft u in deze krant nog niks gelezen, omdat onze Rotterdamse cultuurredactie de finalisten van The Voice of Holland en de presentator van Per seconde wijzer belangrijker vindt.

Ruim drie jaar geleden heb ik hier beschreven hoe ik eens op audiëntie ben geweest bij de keizer der Vijftigers. Kort na mijn studie, waarvoor ik me drie maanden non stop met zijn ingewikkelde maar betoverende poëzie kon bezighouden, interviewden een vriend en ik hem voor De Groene Amsterdammer. Ik heb het artikel er gisteren nog even op nageslagen. De eerste zin deed me naar adem happen: 'Eerlijk gezegd geloof ik niet zo, en dat heb ik in wezen ook nooit gedaan, in clubs, bewegingen en stromingen.'