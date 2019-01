Column Ernst-Jan Rozendaal Vandaag geen melk

18 december Is hij een levende legende? Ik vind van wel. Zelf vindt hij van niet. Ik kon Graham Gouldman in ieder geval gewoon thuis opbellen, gisteren. Hij is een van de oprichters van 10cc, de popgroep die ik halverwege de jaren zeventig leerde kennen omdat mijn oudere broers het album The Original Soundtrack grijs draaiden. Een van hun grootste hits staat erop, ‘I’m not in love’, een liefdesliedje waarin de zanger blijft volhouden dat hij niet verliefd is. Morgen weten we de klassering in de Top 2000. Vorig jaar stond hij op 247.