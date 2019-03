Boekenweek

COLUMN ERNST JAN ROZENDAAL Antarctica

19 maart In NRC Handelsblad stond afgelopen weekend een paginagrote advertentie voor een ‘Once in a Lifetime Experience’. Een bedrijf in Hendrik Ido Ambacht bood een tiendaagse ‘exceptionele air cruise per privéjet’ aan naar de Zuidpool. ‘Ontdek Antarctica per privéjet en verblijf in het enige hotel aanwezig op het witte continent. Het betreft een zeer exclusieve air cruise voor slechts 12 personen. Een uitzonderlijke kans om uw pioniersgeest te prikkelen en verder te gaan dan u ooit eerder had durven dromen (...) Kom oog in oog te staan met duizenden imponerende keizerspinguïns en hun kuikens, wandel door de prachtige ijstunnels en ontdek Antarctica op een manier zoals geen ander dat doet.’ Dé reis van uw leven kost maar 72.500 euro.