Antarctica

Uitnodi­ging

5 maart Ik word al een beetje zenuwachtig. Morgen mag ik in de Mythe in Goes twaalf lijsttrekkers ondervragen tijdens het grote Zeeuwse verkiezingsdebat. Twaalf? Maar er doen toch veertien partijen mee aan de verkiezingen op 20 maart? Inderdaad. Helaas is het dus niet het compléte Zeeuwse verkiezingsdebat. Serif Uysal, de lijsttrekker van DENK, heeft zich keurig afgemeld, omdat hij in het buitenland is. En Fred Walravens, de lijsttrekker van Forum voor Democratie...tja, dat is een verhaal apart.