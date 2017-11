Alex Roeka

COLUMN Jan Wolkers

31 oktober Ben ik een week te laat of drie weken te vroeg? De biografie van Jan Wolkers ligt alweer een dag of tien in de winkel, de kranten hebben er van vol gestaan. Had ik er niet vorige week al over moeten schrijven? Of moet ik juist nog even wachten, tot vlak voor het bezoek van biograaf Onno Blom aan Middelburg, op 24 november?