2033, er is wat met dat jaar

Column Ernst-Jan Rozendaal Blanke top

16 oktober Hello, this is Bieber speaking. Hi Justin. Weet je nog dat je op zoek was naar een appartementje in Amsterdam? Bij nader inzien vond je The Dam een beetje te druk. Ik heb nu iets gezien in dezelfde prijsklasse, 5,2 miljoen euro voor vier kamers en drie badkamers, gegarandeerd de duurste vierkante meters in The Netherlands.