Vijf dagen carnaval is toch precíes wat we nodig hebben?

column elodie kint,,Ik voel me al drie weken ontzettend moe en verkouden. En dat heb ik elk jaar wel na carnaval. Maar dit keer duurt het wel erg lang.” Ik zit op de stoel bij de huisarts en kijk hem hulpeloos aan. ,,Waar had je precies carnaval gevierd?”, vraagt hij geïnteresseerd. ,,In Hulst en Tilburg.” - ,,In Tilburg?!” Ik zie de paniek in zijn ogen en knik bevestigend. Een tikkeltje zenuwachtig grijpt hij naar het allereerste coronaprotocol dat vers uitgeprint op zijn bureau ligt.