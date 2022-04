Ik wilde avontuur? Dat kon ik krijgen ook!

column elodie kint Een liefdes­brief en een tonnetje overbieden: de huizen­markt is compleet doorge­draaid

Het is zover. Mijn vriend en ik zijn op huizenjacht. We houden het nog wel even uit in het appartement waar we nu wonen, maar we zouden op niet al te lange termijn graag een keer de stap maken naar een huis met iets meer ruimte en een bescheiden tuin. Denk aan iets in de richting van een twee-onder-een-kap of een geschakelde woning. Voor tweeverdieners met een bovenmodaal inkomen geen gekke gedachte, zou je zeggen. Maar het tegendeel blijkt waar. Het valt heel erg vies tegen.

23 februari