Het lijkt de algemene opinie: deze mannen zijn afgeschreven

Column Elodie Kint Kwestie van tijd tot Peter de top van de hoogste boom in kan

Heel even twijfelde ik om boven aan deze column de naam Peter te laten zetten. Om, net als alle vrouwen die hun naam deze week op LinkedIn veranderden, aandacht te vragen voor het feit dat er in Nederland meer ceo’s zijn die Peter heten dan dat er überhaupt vrouwen op die positie zitten. De actie is een initiatief van WOMEN Inc. en BrandedU en moet mensen bewust maken van de ongelijke man-vrouwverdeling in besluitvormende posities. Ze vinden het tijd voor verandering en roepen de overheid en werkgevers op tot actie.

26 januari