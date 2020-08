Zwarte Piet in de ban bij Bol.com, webcare reageert gevat op kritische reacties

Bol.com gaat de term ‘Zwarte Piet’ niet meer gebruiken in de teksten over producten die het verkoopt. In plaats daarvan wordt in onder meer titels en productomschrijvingen het woord ‘Piet’ gebruikt. Verkooppartners krijgen tot eind september de tijd om hun assortiment aan te passen. Dat maakt de grootste online winkel van de Benelux vandaag bekend. ,,Iedereen moet bij ons terecht kunnen en zich tegelijkertijd welkom voelen”, laat een woordvoerder weten.

Bol.com zegt op basis van gesprekken met het ministerie, het college voor de Rechten van de Mens en klanten dat ‘Zwarte Piet’ als kwetsend kan worden ervaren. Daarom neemt de online winkel de gewaagde stap om de karikatuur volledig uit het assortiment te bannen.

Quote Ja wie zijn wij om te bepalen wat we zelf op ons eigen platform verkopen? Bol.com ,,Al jaren leggen wij de nadruk op Sinterklaas en cadeautjes in onze communicatie-uitingen, daarin speelt ‘Piet’ dus al geen rol meer”, benadrukt een woordvoerder. ,,In onze ogen legt Zwarte Piet de nadruk legt op huidskleur en etniciteit. Het is een gevoelig onderwerp en we willen daarom geen artikelen aanbieden die mensen mogelijk kunnen kwetsen door middel van stereotypering.”

Een stap verder

Vorig jaar nam Bol.com al het besluit om productafbeeldingen te weren waarop volledig donker geschminkte mensen te zien zijn, met name voorkomend bij het assortiment verkleedkleding en dus ook in het geval van ‘Zwarte Piet’. ,,Dit jaar gaan we nog een stap verder in ons beleid”, vertelt de woordvoerder. De winkel gaat vanaf september diverse termen aanpassen. Zo wordt ‘Zwarte Piet’ aangepast naar ‘Piet’ en wordt ‘Huidskleur’ vervangen door ‘beige’ of een andere passende kleur, wanneer wordt gerefereerd naar een blanke huidskleur.

Het verbod op Zwarte Piet geldt overigens ook voor titels, covers en kaften in de categorie boeken, films en muziek. Behalve als deze van belang zijn vanuit historisch perspectief. ,,Dan kunnen we besluiten deze wel online te houden, maar ze te voorzien van een label dat aangeeft dat de inhoud als controversieel wordt beschouwd”, aldus Bol.com. Pietenkostuums kunnen voorlopig wel verkocht blijven worden, mits ze geen stereotype karikatuur uitbeelden, bijvoorbeeld door toevoeging van zwarte pruik, grote gouden oorringen en molensteenkraag.

Externe verkopers die via bol.com hun artikelen verkopen, zijn eind juli ingelicht over de stap. Ze krijgen nog ruim een maand de tijd om hun artikelen uit het assortiment te halen. Doen ze dat niet, dan gaat Bol.com ze ‘zelf actief weren van het platform’. Op Twitter krijgt de online winkel in elk geval de volle laag, voornamelijk van anonieme gebruikers. Klanten voelen zich bekocht en roepen op tot een boycot van de winkel.

De webcare van Bol.com reageert op veel berichten scherp en met humor. ,,Ja wie zijn wij om te bepalen wat we zelf op ons eigen platform verkopen?”, is een van de vele cynische reacties.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Transformatie

Bol.com is het afgelopen jaar bezig met een heuse transformatie. De boekensectie besloot eerder al om geen platform meer te bieden aan boeken die haatdragende boodschappen bevatten, zoals antisemitisme of homohaat. Het Openbaar Ministerie is nog altijd bezig met een onderzoek naar Bol.com, nadat deze site had ontdekt dat er meerdere werken te koop werden aangeboden van de beruchte nazileider Julius Streicher.

Bol.com wilde eerst naar eigen zeggen niet censureren, maar kwam daar na veel kritiek en onder meer een aangifte door Federatief Joods Nederland van terug.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Eerder dit jaar gaf ook minister-president Rutte aan anders over Zwarte Piet te zijn gaan denken:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.