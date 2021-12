Zwarte lijst van de Belastingdienst is ongekend schandaal

Podcast Geld Dichtbij Grote zorgen om inflatie in Turkije, met dank aan Erdogan

De Turkse bevolking maakt zich grote zorgen om de enorme inflatie in het land. Zelfs dagelijkse boodschappen worden haast onbetaalbaar door het onnavolgbare beleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Dat en meer onderwerpen komen aan bod in de nieuwste aflevering van Geld Dichtbij. In de podcast bespreken verslaggevers geldzaken en economische onderwerpen die je in je portemonnee voelt.

26 november