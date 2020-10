Zoveel houden studenten over: ‘Ik koop alleen nog tweedehandskleding’

Prijzen nieuwbouw­wo­nin­gen stijgen het minst in bijna vier jaar

9 oktober De verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen zijn in het tweede kwartaal op jaarbasis het minst gestegen in bijna vier jaar. Wel zijn alle koopwoningen samen in Nederland meer in prijs omhoog gegaan dan het Europees gemiddelde. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.