Zorgpensioenfonds trekt 11 miljoen terug na gesprek met Indianenleidster

Fiod houdt oud-top­man Easy Life aan

15:46 De Fiod zou volgens bronnen de oud-topman John W. (44) van Easy Life hebben opgepakt voor grootschalige faillissementsfraude. Het beleggingsfonds viel in 2008 om: honderden beleggers gingen het schip in met hun investeringen in Amerikaanse levensverzekeringen.